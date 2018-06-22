Детальные переговоры о денуклеаризации представителей США и КНДР еще не начались, а потому не стоит ждать результатов в данный момент, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэттис: Я не думаю, что какие-то шаги будут предприняты в ближайшее время Фото: ЕРА Глава Пентагона подчеркнул, что пока ничего не знает о таких действиях Северной Кореи.По его словам, детальные переговоры о денуклеаризации с представителями КНДР еще не начались, и он не ждал бы результатов в данный момент.12 июня в Сингапуре прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить космодром Сохэ, где Северная Корея тестировала ракетные двигатели.На пресс-конференции после саммита Трамп заявил, что США приостановят военные учения в Южной Корее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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