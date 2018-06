Министерство обороны США согласилось разместить на территории американских военных баз 20 тысяч детей, которые были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает По словам его источники в Пентагоне, соответствующая договоренность уже достигнута, хотя официально о ней пока не объявлялось. Вероятно, речь идет о базах в штатах Техас и Арканзас. По данным газеты The New York Times с соответствующим запросом обратилось министерство здравоохранения и социальных служб США. Как отмечает издание, конечная цель американской администрации в данном случае состоит в том, чтобы создать условия, при которых задержанные нелегальные иммигранты могут жить на территории США под стражей вместе со своими детьми. В среду президент США Дональд Трамп дал поручение Минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



