Посол США в ОБСЕ Мишель Сайдерс выразила обеспокоенность состоянием здоровья голодающих в российских тюрьмах украинских активистов Олега Сенцова и Владимира Балуха. 21 июня в Вене прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ Фото: osce.org "Мы потрясены, что Россия отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме... Мы также обеспокоены состоянием здоровья активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российская власть должна немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних проволочек освободить всех, кого незаконно удерживает", – подчеркнула Сайдерс.Она напомнила, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ."Мы не признаем и никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Крымские санкции в отношении России по-прежнему будут действовать, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – добавила дипломат.9 июня Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня омбудсмен Украины Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня она пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудмсеном Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова.В этот же день Порошенко провел очередной телефонный разговор с Путиным, призвав его освободить украинских заложников в РФ и на временно оккупированных территориях.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. 15 июня в МИД Украины сообщили, что состояние Балуха критическое.Адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила 16 июня, что он ежедневно подвергается всяческим унижениям со стороны администрации СИЗО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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