Число пользователей Instagram достигло миллиарда человек. Об этом говорится в заявлении социальной сети, 20 июня, пишет со ссылкой на .

"Instagram теперь является глобальным сообществом в один миллиард! С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества. Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!", − отмечается в сообщении.

Кроме того, Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа.

IGTV адаптировано умышленно для съемки с помощью смартфонов и просмотра на них. Приложение станет доступно для пользователей по всему миру "в течение нескольких недель" и будет работать на операционных системах Android и iOS, говорится в сообщении сервиса.

Напомним, в начале мая стало известно, что .

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