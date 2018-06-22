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Финансист Козак: Верховная Рада отменила гнусный валютный концлагерь, в котором мы живем уже более сотни лет
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22.06.2018 01:24
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Люди привыкли, что ограничения их прав распоряжаться валютой,
открывать счета за рубежом и держать средства в любом месте в мире
– это норма, отметил финансист, президент инвестиционной группы
"Универ" Тарас Козак. Закон Верховная Рада приняла 21 июня Фото:
Верховна Рада України / Facebook "Верховная Рада... отменила низкий
валютный концлагерь, в котором мы живем уже более сотни лет. И во
времена "совка", и свыше 20 лет независимости работа с иностранной
валютой была крайне ограничена. Ограничена для рядовых граждан и
малого и среднего бизнеса. Не для олигархов!" – написал
он.Козак сообщил, что в конце 1980-х годов сам попадал в милицию за
незаконные валютные операции, отсидев "несколько часов в
клетке"."Люди уже привыкли, что ограничения их конституционных
прав – распоряжаться валютой, открывать счета за рубежом,
держать средства в любом месте в мире – это норма", –
отметил финансист.По его словам, народные депутаты "поняли, что это
глупость".
https://www.facebook.com/t.m.kozak/posts/2211316049144810
Закон, принятый 226 нардепами, определяет правовые основы
проведения валютных операций, валютное регулирование и надзора, а
также права и обязанности субъектов валютных операций. Также он
устанавливает ответственность за нарушения валютного
законодательства.
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