Люди привыкли, что ограничения их прав распоряжаться валютой, открывать счета за рубежом и держать средства в любом месте в мире – это норма, отметил финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. Закон Верховная Рада приняла 21 июня Фото: Верховна Рада України / Facebook "Верховная Рада... отменила низкий валютный концлагерь, в котором мы живем уже более сотни лет. И во времена "совка", и свыше 20 лет независимости работа с иностранной валютой была крайне ограничена. Ограничена для рядовых граждан и малого и среднего бизнеса. Не для олигархов!" – написал он.Козак сообщил, что в конце 1980-х годов сам попадал в милицию за незаконные валютные операции, отсидев "несколько часов в клетке"."Люди уже привыкли, что ограничения их конституционных прав – распоряжаться валютой, открывать счета за рубежом, держать средства в любом месте в мире – это норма", – отметил финансист.По его словам, народные депутаты "поняли, что это глупость". https://www.facebook.com/t.m.kozak/posts/2211316049144810 Закон, принятый 226 нардепами, определяет правовые основы проведения валютных операций, валютное регулирование и надзора, а также права и обязанности субъектов валютных операций. Также он устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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