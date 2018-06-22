Власти Киева дали один месяц частному предприятию "Маркон" на
исправление проектной документации по строительству гостиницы в
исторической части города. Строительство на Андреевском спуске
приостановили в апреле Фото: Тарас Панчій / Facebook Частному
предприятию "Маркон" дали один месяц на выполнение требований. Если
этого не произойдет, столичные власти разорвут договор с фирмой об
аренде земельного участка площадью 0,19 га.Застройщик планировал
возвести девятиэтажный отель ориентировочной высотой 30 метров,
тогда как максимальная высотность в пределах государственного
заповедника "Древний Киев" не должна превосходить 12 метров.В
апреле в Киевской городской государственной администрации сообщили,
что смогли приостановить возведение гостиницы. Тогда демонтировали
забор вокруг стройки и другие временные сооружения.Андреевский
спуск – это улица-музей, одна из главных туристических
достопримечательностей Киева. В зданиях вдоль улицы работают
художественные галереи, выставки, театры и художественные
мастерские.
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