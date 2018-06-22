Власти Киева дали один месяц частному предприятию "Маркон" на исправление проектной документации по строительству гостиницы в исторической части города. Строительство на Андреевском спуске приостановили в апреле Фото: Тарас Панчій / Facebook Частному предприятию "Маркон" дали один месяц на выполнение требований. Если этого не произойдет, столичные власти разорвут договор с фирмой об аренде земельного участка площадью 0,19 га.Застройщик планировал возвести девятиэтажный отель ориентировочной высотой 30 метров, тогда как максимальная высотность в пределах государственного заповедника "Древний Киев" не должна превосходить 12 метров.В апреле в Киевской городской государственной администрации сообщили, что смогли приостановить возведение гостиницы. Тогда демонтировали забор вокруг стройки и другие временные сооружения.Андреевский спуск – это улица-музей, одна из главных туристических достопримечательностей Киева. В зданиях вдоль улицы работают художественные галереи, выставки, театры и художественные мастерские. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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