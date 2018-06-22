Для многих людей пенсия является разрешением стать немощным и снять с себя ответственность за свою жизнь, а потому повышение пенсионного возраста в РФ несет выгоды, считает жена российского журналиста-пропагандиста Дмитрия Киселева, доктор психологических наук Мария Киселева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.08 | комментариев: Киселева считает, что повышение пенсионного возраста будет стимулом для рождения детей Фото: ЕРА Киселева выразила мнение, что пенсия имеет глубокий психологический смысл, в частности, является правом "снять с себя ответственность за свою жизнь, а для некоторых — право быть обиженным, недовольным". Она уверяет, что в таком случае в качестве мишени "традиционно выступает государство, как фигура отца, недолюбившего и недодавшего своему чаду".Жена пропагандиста утверждает, что для многих людей пенсия является разрешением стать немощным, ничего не хотеть, либо хотеть, но не делать, потому что не позволяют финансы или здоровье.Киселева считает, что повышение в РФ пенсионного возраста несет психологические выгоды, между положительных последствий которого бережное отношение к собственному здоровью, стимул заводить детей и быть для них примером, а также избавление "от выученной беспомощности".14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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