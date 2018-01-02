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Глюкоза оголила спину у елегантному вбранні (ФОТО)
02.01.2018 12:40
Цього року співачку Глюкозу неодноразово критикували за її відверті фото, також натякаючи й на те, що "оголені" світлини зірки стали причиною її сварок з чоловіком і навіть стосунків на межі розриву, а сама зірка неодноразово відповідала: чоловік любить її всякою і чудово розуміє, що такі світлини - частина її роботи.

Втім, відвертих фото з певного часу у Інстаграмі зірки поменшало: вона почала вражати не тілом, а розкішними вбраннями, як днями: на фото Наталя позує у світло-голубій сукні з відкритою спиною.

У дописі Глюкоза побажала своїм передплатникам не оглядатися назад і залишити все погане в 2017-му році і порадила залишити в минулому і негативні емоції і спогади.

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Комментарии   

 
0 #1 ЗаРазум 24.11.2014 18:16
Пока люди будут страдать подобным маразмом, вместо того что бы думать, как выбраться из экономической ямы, и хоть на секунду не задумаются о том, что происходит с остатками Украины, и кому выгодно стравливание двух братских народов-страна будет так жить....правда не долго, развалится все к чертям, и останутся кучки озлобленых фанатиков ни с чем.... Грустно смотреть, как в 21 веке люди ведутся на такое бездарное манипулирование , стыдно за свой народ....развал иваете все, ребята, своими же руками :£$%&£$%&£$%&:
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