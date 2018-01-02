|Глюкоза оголила спину у елегантному вбранні (ФОТО)
|02.01.2018 12:40
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Втім, відвертих фото з певного часу у Інстаграмі зірки поменшало: вона почала вражати не тілом, а розкішними вбраннями, як днями: на фото Наталя позує у світло-голубій сукні з відкритою спиною.
У дописі Глюкоза побажала своїм передплатникам не оглядатися назад і залишити все погане в 2017-му році і порадила залишити в минулому і негативні емоції і спогади.
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