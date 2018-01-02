Цього року співачку Глюкозу неодноразово критикували за її відверті фото, також натякаючи й на те, що "оголені" світлини зірки стали причиною її сварок з чоловіком і навіть стосунків на межі розриву, а сама зірка неодноразово відповідала: чоловік любить її всякою і чудово розуміє, що такі світлини - частина її роботи.



Втім, відвертих фото з певного часу у Інстаграмі зірки поменшало: вона почала вражати не тілом, а розкішними вбраннями, як днями: на фото Наталя позує у світло-голубій сукні з відкритою спиною.



У дописі Глюкоза побажала своїм передплатникам не оглядатися назад і залишити все погане в 2017-му році і порадила залишити в минулому і негативні емоції і спогади.





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