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В Ford начнуть делать фары из кофейной шелухи
04.12.2019 20:36
Ford и McDonald’s создали общий проект по изготовлению полимерных композитов из шелухи кофейных зерен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
украина
композитов
шелухи
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