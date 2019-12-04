Погода, Новости, загрузка...
В Ford начнуть делать фары из кофейной шелухи
04.12.2019 20:36
Ford и McDonald’s создали общий проект по изготовлению полимерных композитов из шелухи кофейных зерен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 