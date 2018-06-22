На Луганщине полиция освободила 10-летнего парня, которого за шею металлической цепью приковал и побил 48-летний отчим,передает со ссылкой на .

"Мужчина, надев металлический цепок ребенку на шею, пристегнул эту цепь замком к кровати и наносил ему удары ремнем. А, затем, оставив мальчика пристегнутым на цепке в доме, уехал", - сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Вернувшись домой через некоторое время, отстегнув цепь, отчим поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде. Воспользовавшись моментом, парень побежал к соседям, попросил телефон и вызвал полицию.

Отмечается, что мать мальчика находится в больнице. По ее словам сожитель часто бил их обоих, издевался над ней и сыном. Но от страха и боязни, женщина никому об этом не говорила. Мужчина в феврале этого года только освободился из мест лишения свободы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится досудебное расследование. Мужчину задержали. Его могут посадить на 5 лет.

25-летнюю жительница Подольского района Одесской области оставила дома без присмотра двух малолетних детей - 4-летнюю девочку она привязала цепью к кровати, а 2-летний мальчик один бегал по улице.

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