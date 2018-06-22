Болельщик из России, поцеловавший в прямом эфире журналистку Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран, признался, что поспорил об этом с другом, а Теран оказалась неподалеку. случай произошел 14 июня Фото: dw.com После того, как случай был расценен как сексуальное домогательство, россиянин, который назвался Русланом, пришел в корреспондентский пункт телерадиокомпании и пообщался с девушкой по скайпу, потому что она в этот момент находилась в другом городе."Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас... Я знаю, что ваша работа тяжела, и я надеюсь, что вы больше никогда не столкнетесь с подобным инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль", – сказал он.Теран приняла извинения обидчика."Немецкой волне" Руслан рассказал о споре с другом, что сможет поцеловать в щеку репортера во время прямого эфира."Неподалеку я увидел репортера – это оказалась Джульет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр. ...Поднялась шумиха вокруг этого недоразумения, и неудачная шутка с поцелуем в щечку переросла в сексуальное домогательство", – отметил он.Телерадиокомпания проинформировала, что случай произошел 14 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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