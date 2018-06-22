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Российский болельщик извинился перед журналисткой Deutsche Welle за свое поведение, которое расценили как сексуальное домогательтво
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22.06.2018 02:04
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Болельщик из России, поцеловавший в прямом эфире журналистку
Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран, признался, что поспорил об
этом с другом, а Теран оказалась неподалеку. случай произошел 14
июня Фото: dw.com После того, как случай был расценен как
сексуальное домогательство, россиянин, который назвался Русланом,
пришел в корреспондентский пункт телерадиокомпании и пообщался с
девушкой по скайпу, потому что она в этот момент находилась в
другом городе."Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой
поступок смутит и шокирует вас... Я знаю, что ваша работа тяжела, и
я надеюсь, что вы больше никогда не столкнетесь с подобным
инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль", – сказал
он.Теран приняла извинения обидчика."Немецкой волне" Руслан
рассказал о споре с другом, что сможет поцеловать в щеку репортера
во время прямого эфира."Неподалеку я увидел репортера – это
оказалась Джульет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал,
поцеловал ее и быстро покинул кадр. ...Поднялась шумиха вокруг
этого недоразумения, и неудачная шутка с поцелуем в щечку переросла
в сексуальное домогательство", – отметил он.Телерадиокомпания
проинформировала, что случай произошел 14 июня.
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