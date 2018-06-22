Спикер Верховной рады Украины заверил, что проверит доказательства фактов неперсонального голосования при принятии президентского закона "О валюте". Об этом он сказал перед закрытием вечернего пленарного заседания, передает со ссылкой на .

"Я изучу все документы, которые мне будут предоставлены, и по этому поводу приму решение. Я категорический соперник неперсонального голосования и все время это подтверждал своими действиями. Мне очень жаль, что мы не смогли рассмотреть сегодня законы по защите прав детей", - отметил глава .

Так, после голосования за проект закона о валюте глава фракции Радикальная партия подошел к председателю парламента и сообщил о фактах "кнопкодавства". Нардеп потребовал от спикера дать ему сделать заявление о необходимости переголосования этого закона. Однако Парубий объявил о начале рассмотрения правительственного законопроекта №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

После этого Ляшко и его часть заблокировали парламентскую трибуну, при этом сессионный зал продолжила рассмотрение проекта закона №8296 во втором чтении. Вместе с тем ряд нардепов призвал председателя поставить закон о валюте на переголосование, а Парубий уверял, что уже не может этого сделать, поскольку Рада вошла в рассмотрение другого законопроекта.

Глава РПЛ заявил о наличии видео, подтверждающих факты неперсонального голосования. Позже он подошел к Парубию и показал их на телефоне. Впоследствии председатель парламента заверил нардепов, изучит доказательства "кнопкодавства".

Напомним, парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 228 парламентариев.

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