Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в четверг правительство Ирана с уважением относиться к правам своих граждан. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter американского политика.

“Пять тысяч иранцев арестованы во время протестов в январе. 30 женщин заключены в тюрьмы за протесты против требований носить хиджаб. Сотни суфийских дервишей, десятки экологов, 400 жителей города Ахваз, 30 фермеров из провинции Исфахан — всех их заключил в тюрьмы иранский преступный режим. Иранский народ заслуживает того, чтобы с уважением относились к его правам”, — отметил он в своем Twitter.

Ранее в двух других твитах Помпео указал, что “примерно 30% иранской молодежи не имеют работы”, и что “иранский коррумпированный режим” тратит “народное достояние” на Корпус “стражей исламской революции” (КСИР, элитные части ВС Ирана), на “поддержку группировок „Хезболлах“ и ХАМАС, а также войны за рубежом, в то время как иранские семье пытаются выжить”.

Кроме того, по словам госсекретаря, Вашингтон намерен поставить Тегеран перед выбором: продолжать спонсировать боевые действия за рубежом, в чем американская сторона регулярно обвиняет Иран, или прекратить этим заниматься и сохранить свою экономику. Помпео также отметил, что Вашингтон намерен отстаивать права иранского народа. “Мы должны защитить права каждого иранца. Он (иранский народ) должен пресечь разбазаривание богатства Ирана за рубежом”, — указал госсекретарь.

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