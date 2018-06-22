Президент США Дональд Трамп объяснил, что надпись на куртке его супруги Меланьи “Мне действительно все равно, а вам?” (“I really don’t care, do u?”), которую она выбрала для поездки в Техас в центр для содержания детей нелегальных иммигрантов, относилась к американским “лживым СМИ”, публикующим, по мнению главы Белого дома, недостоверные сведения о главе государства и его семье. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

“(Фраза) „Мне действительно все равно, а вам?“, размещенная на задней части куртки Меланьи, относится к лживым СМИ. Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей теперь действительно все равно!”, — написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщал Белому дому пришлось оправдываться из-за надписи на куртке Мелании Трамп. Как указано в публикации телеканала CNN, в то время, когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой куртке от компании Zara стоимостью 39 долларов. На спине есть надпись белым цветом в стиле граффити: “На самом деле мне все равно. А вам?”

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