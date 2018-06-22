Воспитательница из Ровенской обл. Вита Черешньовская, которую уволили из детсада за публикацию фото в кyпaльнику с отдыха объявила флешмоб под названием #явчительімійвідпочинок.

После сюжета о ее увольнении она получила сообщения со словами поддержки. Люди тоже не считают фото на пляже aмopaльным,передает со ссылкой на .

Черешньовская хочет показать, что учитель имеет право на отдых и на личную жизнь он-лайн.

"У меня возникла идея, раз уж так много людей за то, что фото на пляже не является амopaльным тогда давайте со мной устроим флешмоб #явчительімійвідпочинок, докажем всем, что педагоги тоже люди, и наш отдых не должен никого волновать", - написала она в соцсети.

Женщина призывает выкладывать в соцсетях фото в кyпaльникaх на отдыхе с хэштегом #явчительімійвідпочинок.

"Я, пережив очень много за эти 8 месяцев, научилась отстаивать себя, я уже никого не бoюсь, я защищаю свое будущее. А ты умеешь защищать свои права? Если так, тогда давайте со мной, фото в кyпaльниках на отдыхе с хэштегом #явчительімійвідпочинок", - написала Вита Черешньовська.

В селе Бугаевка в Ровенской обл. уволили воспитательницу Виту Черешневскую через фото в купальнике в соцсети. На первом - воспитательница позирует в купальнике на корабле вместе с мужем. На втором - она ​​в бассейне целует его. Ее обвинили в том, что это вообще не ее муж. И последнее фото с Нового года, где Черешньовская держит бокал вина.

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