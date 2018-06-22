Если бы Россия не напала на Украину, повышать возраст выхода на пенсию Москва начала бы позже, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Российская экономика терпит потери от западных санкций Фото: Виталий Портников / Facebook "Как это ни парадоксально звучит, аннексия Крыма – одна из самых важных причин российской пенсионной реформы. Конечно, повышать возраст выхода на пенсию пришлось бы в любом случае, рано или поздно. Однако если бы нападения на Украину не было – то скорее поздно, чем рано", – написал он.Обозреватель объяснил, что после аннексии власти РФ вынуждены увеличивать военные расходы."Российская экономика терпит потери от западных санкций. Из бюджета изымаются непомерные для него траты на амбициозные проекты [президента России] Владимира Путина – тот же Керченский мост великолепная иллюстрация этих амбиций. А расплачиваться за все это приходится российскому налогоплательщику. В том числе и тем, что теперь придется выходить на пенсию гораздо позже", – отметил Портников.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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