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Портников: Аннексия Крыма – одна из самых важных причин российской пенсионной реформы
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22.06.2018 02:42
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Если бы Россия не напала на Украину, повышать возраст выхода на
пенсию Москва начала бы позже, считает политический обозреватель
Виталий Портников. Портников: Российская экономика терпит потери от
западных санкций Фото: Виталий Портников / Facebook "Как это ни
парадоксально звучит, аннексия Крыма – одна из самых важных
причин российской пенсионной реформы. Конечно, повышать возраст
выхода на пенсию пришлось бы в любом случае, рано или поздно.
Однако если бы нападения на Украину не было – то скорее
поздно, чем рано", – написал он.Обозреватель объяснил, что
после аннексии власти РФ вынуждены увеличивать военные
расходы."Российская экономика терпит потери от западных санкций. Из
бюджета изымаются непомерные для него траты на амбициозные проекты
[президента России] Владимира Путина – тот же Керченский мост
великолепная иллюстрация этих амбиций. А расплачиваться за все это
приходится российскому налогоплательщику. В том числе и тем, что
теперь придется выходить на пенсию гораздо позже", – отметил
Портников.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный
вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного
возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут
до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034
году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92%
россиян не одобряют предложенную реформу.Российский
оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля
проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные
меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов
человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают
возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в
Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае
массовых демонстраций.
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