В результате авиаударов коалиции США по борьбе с группировкой “Исламское государство” в Сирии погибли девять человек. Об этом сообщает государственное агентство SANA, информирует

Один удар был нанесен по населенному пункту Аль-Шифа в восточном пригороде Дейр-эз-Зора. По сведениям агентства, все погибшие — мирные жители. Кроме того, нанесен убыток инфраструктуре. Бомбардировки коалиции в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор названы “инструментом давления”, чтобы вынудить местных жителей признать власть союзного американцам Союза демократических сил (СДС), костяк которых составляют сирийские курды.

Второй удар Коалиции был нанесен в провинции Хомс. Его жертвой стал один солдат правительственной армии.

18 июня государственное агентство заявило о бомбардировке американцами позиций сирийской армии в долине Евфрата, в районе города Абу-Камаль, где продолжаются бои с боевиками ИГ. Жертвами удара стали несколько человек. В Пентагоне опровергли свою причастность к инциденту. В то же время Коалиция 19 июня отчиталась о ликвидации одного из руководителей ИГ в долине Ефрата.

Как сообщал гражданские спасаются бегством через бои на юго-западе Сирии.

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