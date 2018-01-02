А я посмотрел д*бильное поздравление карлика. Тупо 4 минуты ниочемной болтовни.

«Новый год это семейный праздник», «этот праздник бывает каждый год», «мы отмечаем его с подарками и сюрпризами»… Будто тупой ученик писал. Когда задали сочинение, ты не знаешь о чем писать и льешь воду для объема.

«За семейным столом, в веселых компаниях, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое настроение».

Фейспалм.

Ясно, что Вовику нечего сказать своим рабам. Да и влом в общем-то. Но он же и не сам эту ахинею сочинял. Есть клерки — им и поручи.

Но видать клеркам тоже влом уже. Все понимают, что раиса в полной жопе и выхода не видно. Потому за этой болтовней как бы прячут:

— Я правил вами 18 лет, ну результат вы сами видите.

И потому: «сплоченность, дружба и бескорысная любовь к россии!». Главное бескорысная.

Никаких подведений итогов, актуального из жизни рашки, сердечно — говорит — спасибо за веру в страну, желаю еще больше доверия и взаимопонимания. И вообще всьо харошева, щастяздаровля и детишек побольше.

В общем постная х*я.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира