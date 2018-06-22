Представитель главы "Внешэкономбанка", бывшего замглавы правительства РФ Игоря Шувалова отказался комментировать Forbes информацию об использовании бизнес-джета Gulfstream G650. Самолет оформлен на бермудскую компанию Фото: wikipedia.org Из них следует, что самолет c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На фирму с таким названием ранее был оформлен еще один бизнес-джет Шуваловых – Bombardier Global Express, говорится в публикации.Представитель Шувалова отказался от комментариев. Информированный источник пояснил изданию, что самолет может не принадлежать экс-чиновнику напрямую, но эксплуатируется в его интересах.В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал расследование о самолете Шуваловых Bombardier Global Express стоимостью в $50 млн. Утверждалось, что жена Шувалова Ольга возит своих собак породы корги на международные выставки. В декларации тогдашнего вице-премьера самолет не значился.Шувалов возглавил государственный "Внешэкономбанк" в конце мая 2018 года. По итогам 2017-го Шувалов на посту в правительстве задекларировал 91,28 млн рублей доходов (около $1,44 млн), его жена – 89,1 млн рублей (около $1,43 млн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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