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Бывшему вице-премьеру РФ Шувалову принадлежит самолет за $70 млн – СМИ
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22.06.2018 02:50
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Представитель главы "Внешэкономбанка", бывшего замглавы
правительства РФ Игоря Шувалова отказался комментировать Forbes
информацию об использовании бизнес-джета Gulfstream G650. Самолет
оформлен на бермудскую компанию Фото: wikipedia.org Из них следует,
что самолет c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию
Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На фирму с
таким названием ранее был оформлен еще один бизнес-джет
Шуваловых – Bombardier Global Express, говорится в
публикации.Представитель Шувалова отказался от комментариев.
Информированный источник пояснил изданию, что самолет может не
принадлежать экс-чиновнику напрямую, но эксплуатируется в его
интересах.В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного
политика Алексея Навального опубликовал расследование о самолете
Шуваловых Bombardier Global Express стоимостью в $50
млн. Утверждалось, что жена Шувалова Ольга возит своих собак
породы корги на международные выставки. В декларации тогдашнего
вице-премьера самолет не значился.Шувалов возглавил государственный
"Внешэкономбанк" в конце мая 2018 года. По итогам 2017-го Шувалов
на посту в правительстве задекларировал 91,28 млн рублей доходов
(около $1,44 млн), его жена – 89,1 млн рублей (около $1,43
млн).
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