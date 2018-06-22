|Автобус насмерть сбил пешехода: опубликовали видео
|22.06.2018 02:57
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На просп. Центральном в Николаеве маршрутка №21 сбила пешехода. Это произошло сегодня, 21 июня, утром.
Маршрутка двигалась по проспекту со стороны ул. Садовой в направлении ул. Московской, передает со ссылкой на .
На записи видно, как пешеходы ожидают разрешающий сигнал светофора. В этот момент в среднем ряду останавливается автомобиль и пешеход вышел на проезжую часть. Его сбила маршрутка, которая ехала на большой скорости.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
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