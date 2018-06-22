На просп. Центральном в Николаеве маршрутка №21 сбила пешехода. Это произошло сегодня, 21 июня, утром.

Маршрутка двигалась по проспекту со стороны ул. Садовой в направлении ул. Московской, передает со ссылкой на .

На записи видно, как пешеходы ожидают разрешающий сигнал светофора. В этот момент в среднем ряду останавливается автомобиль и пешеход вышел на проезжую часть. Его сбила маршрутка, которая ехала на большой скорости.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

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