Одесситка Даяна Ястремская победила в двух поединках на старте одиночного разряда турнира ITF в Илкли (Великобритания), передает

После выигрыша в первом круге над хозяйкой соревнований Габриелой Тейлор — 6:1, 6:3, наша соотечественница в 1/8 финала с призовым фондом 100 тыс. долл. потратила почти 2 часа чтобы обыграть 24-летнюю представительницу Таиланда Луксику Кумкхум, посеянной под 3-м номером — 7:5, 6:4.

Примечательно, что Ястремская одержала вторую победу в 2018 году над оппоненткой из топ-100. В январе она обыграла россиянку Екатерину Александрову на старте квалификации в Санкт-Петербурге.

Заметим, что за место в полуфинале турнира в Илкли уроженка 18-летняя спортсменка поспорит с обладательницей “вайлд кард” — 21-летней Гарриет Дарт из Великобритании, которая занимает 190 строчку в WTA.

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