|Аргентина - Хорватия. LIVE (стартовые составы)
|22.06.2018 03:13
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В матче второго тура Кубка мира-2018 сборная Аргентины встретится с Хорватией,предает со ссылкой на .
Работать на поединке будут арбитры из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым, ему будут помогать - Абдухамидилло Расулов и Джахонгир Саидов. Резервный судья - судья Норберт Хауата из Таити.
Видеоповторы VAR: Феликс Цвайер (Германия), первый ассистент: Бастиан Данкерт (Германия), второй ассистент Кори Роквелл (США), третий ассистент: Данные Маккели (Голландия).
Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию матча.
Стартовые составы
Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Меркадо, Отаменди, Тальяфико, Месса, Акунья, Маскерано, Перес, Месси, Агуэро
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукчич, Ребич.
Кубок мира-2018 стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.