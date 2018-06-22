В матче второго тура Кубка мира-2018 сборная Аргентины встретится с Хорватией,предает со ссылкой на .

Работать на поединке будут арбитры из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым, ему будут помогать - Абдухамидилло Расулов ​​и Джахонгир Саидов. Резервный судья - судья Норберт Хауата из Таити.

Видеоповторы VAR: Феликс Цвайер (Германия), первый ассистент: Бастиан Данкерт (Германия), второй ассистент Кори Роквелл (США), третий ассистент: Данные Маккели (Голландия).

Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию матча.

Стартовые составы

Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Меркадо, Отаменди, Тальяфико, Месса, Акунья, Маскерано, Перес, Месси, Агуэро

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукчич, Ребич.

Кубок мира-2018 стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

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