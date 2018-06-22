Социальная сеть Facebook начала издавать собственный печатный журнал Grow. Об этом сообщает со ссылкой на издание FIPP.

Указано, что издание будет выходить раз в три месяца и будет посвящено бизнес-тематике. На первой обложке журнала разместили фото креативного директора бренда одежды Nylon Оскара Олссона.

По словам журналиста Пита ван Никерка, журнал можно почитать в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта “Хитроу” и еще в нескольких “эксклюзивных” локациях Лондона.

Стоит отметить, что существует цифровая версия журнала.

Как сообщал вице-президент по общественным коммуникациям американской компании Facebook Эллиот Шрейдж объявил о своей отставке. Он был куратором мероприятий, которые принимала компания в последние месяцы на фоне скандала вокруг передачи сторонним организациям персональных данных пользователей одноименной крупнейшей социальной сети в мире

Сводка.нет - Новости Украины и Мира