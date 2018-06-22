Независимыми членами набсовета ПАО "Укрзалізниця" стали шведско-американский экономист Андерс Аслунд, экс-директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, член наблюдательного совета Литовских железных дорог и член Совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун, а также прежний вице-президент австрийской нефтяной компании OMV AG Матье Андреас. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Набсовет "Укрзалізниці" состоит из семи членов Фото: Укрзалізниця / Facebook В качестве независимых членов в набсовет вошли: шведско-американский экономист Андерс Аслунд, экс-директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, член наблюдательного совета Литовских железных дорог и член совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Куна, а также прежний вице-президент австрийской нефтяной компании OMV AG Матье Андреас.Представителями государства стали директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, руководитель службы вице-премьер-министра Украины Константин Марьевич и глава украинского представительства шведской инвестиционной компании Blackstone Иван Юрик.Всех менеджеров и экспертов отобрали на втором конкурсе в набсовет "Укрзалізниці". Первый отменили из-за недостаточного "шорт-листа качественных людей", объяснял министр инфраструктуры Владимир Омелян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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