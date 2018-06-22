Независимыми членами набсовета ПАО "Укрзалізниця" стали
шведско-американский экономист Андерс Аслунд, экс-директор
представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, член
наблюдательного совета Литовских железных дорог и член Совета
директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун, а также
прежний вице-президент австрийской нефтяной компании OMV AG Матье
Андреас. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Набсовет "Укрзалізниці" состоит из семи членов Фото: Укрзалізниця /
Facebook В качестве независимых членов в набсовет вошли:
шведско-американский экономист Андерс Аслунд, экс-директор
представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, член
наблюдательного совета Литовских железных дорог и член совета
директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Куна, а также
прежний вице-президент австрийской нефтяной компании OMV AG Матье
Андреас.Представителями государства стали директор Офиса по
привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак,
руководитель службы вице-премьер-министра Украины Константин
Марьевич и глава украинского представительства шведской
инвестиционной компании Blackstone Иван Юрик.Всех менеджеров и
экспертов отобрали на втором конкурсе в набсовет "Укрзалізниці".
Первый отменили из-за недостаточного "шорт-листа качественных
людей", объяснял министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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