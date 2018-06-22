С начала года средняя зарплата украинцев уменьшилась на 3,5%. В декабря 2017 года она составляла 8777 грн, в апреле 2018-го - 8480 грн. Минимальная, наоборот, выросла на 16%,передает со ссылкой на .

"Министр соцполитики Андрей Рева говорит, что номинальная зарплата с начала года выросла на 31%, а реальная на 11%. А цены замедлили темпы роста. В то же время по данным госмониторинга стоимость 84% продуктов возросла. Так, с начала года от 20% до 184% подорожали овощи и яблоки. Кроме того, за год мясо стало одним из лидеров подорожания. Активно дорожали пшено и ячневая крупа. В поисках более дешевых продуктов украинцы переходят на крупы. Поэтому они быстро дорожают. Общая инфляция за это время составила 4,4%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, говядина прибавила в цене 10,2 грн. Стоит 124,5 грн за кг. Свинина подорожала на 5,7грн - до 115,2 грн за кг.

"Все виды хлеба подорожали на 7%, а батон на 6%. Больше только увеличилась цена за килограмм пшеничного хлеба высшего сорта - на 1,2 гривну до 19,3 гривен. Хлеб будет дорожать постепенно весь год. Однако рост его цены из-за неурожая - только слухи. Более влиятельным фактором является курс гривны и вероятность повышения минимальной заработной платы уже в этом году ", - говорит Дорошенко.

За первые пять месяцев 2018 года между овощей и фруктов больше только выросли цены на капусту - 8 грн, до 12,3 грн за кг. Морковь добавила 7 грн. Стоит 13,7 грн за кг.

В то же время с начала года на 5,2 грн подешевела гречка - 17,4 грн за кг. На 2,8 грн уменьшилась цена за десяток яиц и на 1 грн - за килограмм сахара.

"Суммирующие рост цен и наших доходов хочется спросить министра социальной политики - откуда берутся такие цифры? Если им верить, то мы действительно едим все больше. Но что-то не страдаем ожирением", - добавил знаток.

Ранее министр Андрей Рева заявил, что в 2017 году заработная плата выросла на 37 процентов по сравнению с 2016-ым. В то же время реальные доходы населения впервые за три года выросли на 19,1 процента. Если тенденция сохранится еще несколько лет, люди начнут чувствовать, что ситуация меняется.

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