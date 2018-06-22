|ФБУ отклонила заявку самого титулованного клуба страны на участие в Суперлиге
|22.06.2018 03:48
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Федерация баскетбола Украины отклонила заявку киевского “Будивельныка” на участие в Дивизионе А чемпионата Украины сезона-2018/19, информирует со ссылкой на сайт Федерации.
С соответствующим письмом о намерениях клуб накануне обратился к ФБУ.
Главной причиной решения ФБУ есть нерешенные проблемы с долгами перед игроками, которое грозит применением дальнейших санкций как к клубу, так и к Федерации
Примечательно, что “Будивельнык” с 10 чемпионскими титулами является самым титулованным клубом Украины.
Напомним, что “Будивельнык” уже сообщал о задолженностях и отстранения от еврокубков в связи со сложным финансовым положением.
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