Еврогруппа утвердила завершения третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции. Об этом заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов зоны евро в Люксембурге, которая транслировалась пресс-службой Совета ЕС, передает

“Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, дополнительных программ не будет, — подчеркнул он. — Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) (предоставленных в рамках трех программ макрофинансовой помощи), а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам”. По словам Сентено, Еврогруппа также согласовала выделение последнего транша помощи в 15 млрд евро.

Афины выйдут из-под действия программы международной макрофинансовой помощи в августе 2018 года, имея запас ликвидности в 24,1 млрд евро, говорится в итоговом заявление Еврогруппы.

“В целом, Греция покинет программу (макрофинановой помощи) со значительной подушкой ликвидности в 24,1 млрд евро, достаточной для покрытия потребностей по (обслуживанию) суверенной задолженности в течение, примерно, 22 месяцев после завершения программы в августе 2018 года, что представляет собой серьезный предохранительный механизм против любых рисков”, — говорится в документе.

Более одной трети этого запаса средств — 9,5 млрд евро Греции еще только предстоит получить в рамках одобренного Еврогруппой в пятницу последнего транша помощи по третьей программе, общий объем которого составит 15 млрд евро. Остальные 5,5 млрд пойдут непосредственно на обслуживание долга Греции до конца этого года.

Как сообщал Европарламент поддержал выделение 1 млрд евро Украине.

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