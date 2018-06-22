Голливудского сценариста Блейка Лейбла признали виновным в изнасиловании, пытках и убийстве гражданской жены, украинки Яны Касьян.

Его приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Такое решение суд присяжных вынес единогласно,передает со ссылкой на .

У Лейбела и Касьян осталась дочь Диана. Она родилась только за несколько недель до страшного события. Теперь ее опекуном будет мама Яны.

26 мая 2016 в американском городе Лос-Анджелес 30-летнюю Яну Касьян убил гражданский муж Блейк Лейбл. Он - сценарист и автор криминальных комиксов (рисунки с короткими текстами, образуют рассказ. - Gazeta.ua). Пытал женщину в квартире трое суток. В одном из своих комиксов он подробно описал убийство молодой женщины. В сюжете серийный маньяк разрезает тело в белой спальне на белом постели. Затем перерезает горло. Смотрит, как все вокруг краснеет от крови. В то же время получает сексуальное удовлетворение. Именно так Блейк убил Яну.

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