С 1 января 2018 года "" повысил граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Соответствующее решение 1 ноября приняла Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ), передает со ссылкой на .

Отмечается, что для абонентов городов тарифы увеличатся на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.

Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

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