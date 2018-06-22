Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в возможности демократических преобразований в стране. Лукашенко – Хану: Мы свой путь готовы пройти Фото: president.gov.by Лукашенко отметил важность того, что Европейский союз – "ближайший сосед Беларуси"."А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к ЕС. И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения", – пояснил президент.Глава государства заявил, что Минск надеется на контакт с Брюсселем, "которому бы завидовали даже члены Европейского союза"."И если ЕС на это готов, мы свой путь готовы пройти", – подчеркнул Лукашенко.Он признал, что Евросоюз имеет ряд претензий к Беларуси."Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни – это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", – сказал глава государства.Лукашенко заверил, что "готов смелее идти на трансформацию и реформирование политического устройства" после усиления экономических связей с ЕС."В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", – добавил он.Хан признал, что Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить "доверительные отношения".В феврале 2016 года Евросоюз снял большую часть санкций с Беларуси и Лукашенко, которые вводились с 1998 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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