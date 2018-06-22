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Лукашенко заявил еврокомиссару Хану, что готов на политреформу ради экономического сотрудничества с ЕС
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22.06.2018 04:02
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил еврокомиссара по
вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса
Хана в возможности демократических преобразований в стране.
Лукашенко – Хану: Мы свой путь готовы пройти Фото: president.gov.by
Лукашенко отметил важность того, что Европейский союз –
"ближайший сосед Беларуси"."А с соседями, поскольку они от бога,
надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в
коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем
сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к ЕС. И в
силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение
идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские
отношения", – пояснил президент.Глава государства заявил, что
Минск надеется на контакт с Брюсселем, "которому бы завидовали даже
члены Европейского союза"."И если ЕС на это готов, мы свой путь
готовы пройти", – подчеркнул Лукашенко.Он признал, что
Евросоюз имеет ряд претензий к Беларуси."Разговоры о демократии,
свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни – это
само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и
открыто об этом говорим. Но основой являются наши
торгово-экономические, финансовые отношения", – сказал
глава государства.Лукашенко заверил, что "готов смелее идти на
трансформацию и реформирование политического устройства" после
усиления экономических связей с ЕС."В противном случае повторим
судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели
людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую
систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы,
извлекаем уроки из этого", – добавил он.Хан признал, что
Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить "доверительные
отношения".В феврале 2016 года Евросоюз снял большую часть
санкций с Беларуси и Лукашенко, которые вводились с 1998 года.
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