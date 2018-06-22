Сборные Украины в различных возрастных группах успешно провели престижный ежегодный международный турнир “IV Triebel Boxing Cup 2018” на территории Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, передает

По результатам проведенных поединков в активе сборной Украины оказалось четырнадцать наград различного достоинства. Итак, призерами и медалистами соревнований стали:

“золото” — Роман Тхановський, Александр Мансуров, Андрей Развадовский, Жан Жермен, Дмитрий Собко, Роман Патратий, Андрей Исаков,

“серебро” — Максим Майданец, Илья Суслов, Святослав Демкин, Богдан Долганов,

“бронза” — Максим короткий и Юрий Пойда.

“Замечательный турнир, организация на высшем уровне и, соответственно, высокие результаты сборных команд Украины на престижном международном турнире в Словакии „Triebel Boxing Cup 2018“. Именно на подобных турнирах наши боксеры набираются необходимого опыта, который обязательно пригодится им на ведущих боксерских стартах”, - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Как сообщал более десяти медалей украинцы получили на соревнованиях в Грузии.

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