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Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию – СМИ
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22.06.2018 04:11
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Сирия из-за боевых действий страдает от недостатка пшеницы, а
западные трейдеры отказались работать с президентом страны Башаром
Асадом. Согласно расследованию Reuters, власти аннексированного
Крыма в обмен на зерно получают от Дамаска оливковое масло и овощи.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крым собирает
около 1,4 млн тонн зерна в год Фото: pixabay.com Подконтрольный
Кремлю "заместитель премьер-министра" Крыма Георгий Мурадов
напомнил, что РФ не поддерживает санкционный режим против Сирии,
следовательно страны могут "свободно работать".Агентство отмечает,
что Сирия из-за боевых действий страдает от недостатка пшеницы, а
западные трейдеры отказались работать с президентом страны Башаром
Асадом.Ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус,
где у РФ есть военно-морская база. Другие грузы пошли в Ливан,
после чего были перенаправлены в Сирию, уточняется в публикации.При
этом сирийские власти не могут заплатить за зерно из Крыма
деньгами, следовательно рассчитываются оливковым маслом и
овощами.По данным издания, Крым собирает около 1,4 млн тонн зерна в
год, из которых 1 млн тонн – экспортный потенциал. В 2018 году
урожай на аннексированном полуострове может сократится из-за
засухи.Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные
санкции, следовательно подала жалобу в Международную морскую
организацию, которая базируется в Лондоне.
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