Сирия из-за боевых действий страдает от недостатка пшеницы, а западные трейдеры отказались работать с президентом страны Башаром Асадом. Согласно расследованию Reuters, власти аннексированного Крыма в обмен на зерно получают от Дамаска оливковое масло и овощи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крым собирает около 1,4 млн тонн зерна в год Фото: pixabay.com Подконтрольный Кремлю "заместитель премьер-министра" Крыма Георгий Мурадов напомнил, что РФ не поддерживает санкционный режим против Сирии, следовательно страны могут "свободно работать".Агентство отмечает, что Сирия из-за боевых действий страдает от недостатка пшеницы, а западные трейдеры отказались работать с президентом страны Башаром Асадом.Ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база. Другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию, уточняется в публикации.При этом сирийские власти не могут заплатить за зерно из Крыма деньгами, следовательно рассчитываются оливковым маслом и овощами.По данным издания, Крым собирает около 1,4 млн тонн зерна в год, из которых 1 млн тонн – экспортный потенциал. В 2018 году урожай на аннексированном полуострове может сократится из-за засухи.Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные санкции, следовательно подала жалобу в Международную морскую организацию, которая базируется в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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