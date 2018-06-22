Оболонский райсуд не допускает новых свидетелей к процессу по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, так как опасается получить новые данные, которые повлияют на процесс. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания суда в эфире телеканала

По его словам, некоторые из этих свидетелей готовы предоставить новую информацию касательно снайперов на Майдане в феврале 2014 года и причастности к организации их стрельбы по людям ряда действующих политиков, пишет со ссылкой на .

По словам Сердюка, в частности, экс-депутат Андрей Артеменко желает дать показания украинскому суду о том, как "были выявлены места нахождения снайперов на Майдане, выявлены непосредственно и задержаны снайперы, которые вероятно осуществляли расстрелы". Помимо этого, по словам адвоката, Артеменко намерен представить суду информацию "о прямой причастности Пашинского и Парубия к формированию соответствующих снайперских групп".

Таким образом, по мнению Сердюка, суд отказывается изучать доказательства и допрашивать свидетелей защиты, что говорит о давлении властей на судей.

Напомним, в феврале

"Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности "нынешних руководителей" к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена − Парубий, Пашинский, . Будут названы еще", − утверждает экс-президент.

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