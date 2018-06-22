В политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 39-й день, проблемы с почками и сердцем.

Об этом Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил его 21 июня.

По словам адвоката, Олег находится в медицинской части. Он пьет 3,5 литра воды в день, также ему ежедневно ставят капельницы, что дополнительно придает организму еще 2 литра воды,передает со ссылкой на .

На 26-й день голодовки в Сенцова случился кризис, и, по словам Динзе, его отвезли в больницу за пределы колонии. Там политзаключенного пытались принудительно накормить, однако Сенцов отказался.

"Врачи не настаивали через возможную огласку и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления", - написала Денисова в Twitter.

По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов просить помилования для украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

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