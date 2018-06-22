Украинская власть должна обеспечивать "лифты" в государственной службе, признал президент Петр Порошенко. Порошенко поздравил госслужащих с профессиональным праздником Фото: president.gov.ua "Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным стимулом того, чтобы государственные служащие развивались. Мы должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от начальника департамента должно больше зависеть", – сказал Порошенко.Президент отметил, что во времена, когда он работал министром иностранных дел, госслужащие придерживались правила трех "П" – порядочность, патриотизм и профессионализм.Он поздравил госслужащих с профессиональным праздником и вручил награды по этому поводу.В мае 2016 года в Украине вступил в силу закон "О госслужбе". Он предусматривает конкурсный порядок приема на государственную работу. При этом вакантные должности, на которые не объявлен конкурс, подлежат сокращению. Среди требований к госслужащим – владение государственным языком и наличие соответствующего опыта работы.В ноябре 2017 года Порошенко одобрил отмену положения закона о конкурсном отборе председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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