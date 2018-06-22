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Количество госслужащих в Украине за три года сократилось на 20% – Порошенко
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22.06.2018 04:35
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Украинская власть должна обеспечивать "лифты" в государственной
службе, признал президент Петр Порошенко. Порошенко поздравил
госслужащих с профессиональным праздником Фото: president.gov.ua
"Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным
стимулом того, чтобы государственные служащие развивались. Мы
должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной
службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от
начальника департамента должно больше зависеть", – сказал
Порошенко.Президент отметил, что во времена, когда он работал
министром иностранных дел, госслужащие придерживались правила трех
"П" – порядочность, патриотизм и профессионализм.Он поздравил
госслужащих с профессиональным праздником и вручил награды по этому
поводу.В мае 2016 года в Украине вступил в силу закон "О
госслужбе". Он предусматривает конкурсный порядок приема на
государственную работу. При этом вакантные должности, на которые не
объявлен конкурс, подлежат сокращению. Среди требований к
госслужащим – владение государственным языком и наличие
соответствующего опыта работы.В ноябре 2017 года Порошенко одобрил
отмену положения закона о конкурсном отборе председателей местных
государственных администраций и руководителей центральных органов
исполнительной власти.
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