Украина добавила в санкционные списки шесть российских политических партий. Новый перечень лиц, в отношении которых вводятся ограничительные мероприятия, опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко, передает

Ограничительные меры теперь действуют в отношении “Единой России”, “Либерально-демократической партии России (ЛДПР)”, “Родины”, “Демократической партии России”, “Аграрной партии России” и “Коммунистической партии Российской Федерации”.

Согласно решению, у всех партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, также у них аннулируются линцезии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Помимо этого, в расширенные санкционные списки Украины попала Центральная избирательная комиссия РФ, а также ее глава Элла Памфилова.

Кроме того, в списках значатся заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены ЦИК в оккупированном Крыму Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов. В отношении этих лиц должны быть применены “блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством”. Санкции вводятся сроком на три года.

Ограничительные меры также коснулись российских бизнесменов Аркадия и Бориса, а также Романа и Лилию Ротенбергов.

Согласно документу, в их отношении вводится “отказ в предоставлении и отмене виз..., применение других запретов въезда на территорию Украины”, а также “предотвращения вывода капиталов за пределы Украины”.

В обновленные списки попали директор компании “Дайвтехносервис” Александр Трибун и ее сотрудник Олег Чириков, директор “НВП “Берил” Олег Николаев, а также Виктория Билан, Евгения Воробьева и Наталья Золотарева.

В расширенный санкционный список попали общественные организации “Союз пенсионеров России”, “Корпус “За чистые выборы”, “Боевое братство” и Союз ветеранов Афганистана.

В отношении этих юридических лиц должны быть применены “блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств”, а также прекращение выдачи лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличности по платежным картам, “эмитированным резидентами иностранного государства”. Санкции вводятся сроком на три года.

Как сообщал Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских заложников.

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