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Канадского сценариста приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство подруги-украинки по мотивам комикса
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22.06.2018 04:51
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Канадский автор комиксов и сценарист Блейк Лейбел в мае 2016 года
убил свою девушку, уроженку Киева Яну Касьян по лекалам эпизода,
описанного в графическом романе "Синдром". Прокуроры на суде
заявили, что смерть украинки была "очень медленной и мучительной".
За несколько недель до трагедии у пары родилась дочь Скриншот:
Телеканал "1+1" / YouTube В мае 2016 года полностью обескровленное
тело 30-летней уроженки Киева правоохранители обнаружили в доме
обвиняемого в Западном Голливуде. Смерть девушки наступила в
результате травмы головы. Перед этим около трех дней жертва
подвергалась изощренным пыткам, отмечали следователи. Лейбела
задержали на месте преступления.За несколько недель до этого у пары
родилась дочь. Вскоре после этого у пары произошла ссора, и
украинка переехала к матери. К Лейбелу она пришла, чтобы
поговорить.Обвинение на суде отметило, что убийство было совершено
по лекалам эпизода, описанного в графическом романе "Синдром", над
которым работал Лейбел. Прокуроры заявили, что смерть украинки была
"очень медленной и мучительной".37-летнего Лейбела приговорили к
пожизненному заключению без права обжалования. Его этапируют в
тюрьму 26 июня.
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