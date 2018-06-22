Канадский автор комиксов и сценарист Блейк Лейбел в мае 2016 года убил свою девушку, уроженку Киева Яну Касьян по лекалам эпизода, описанного в графическом романе "Синдром". Прокуроры на суде заявили, что смерть украинки была "очень медленной и мучительной". За несколько недель до трагедии у пары родилась дочь Скриншот: Телеканал "1+1" / YouTube В мае 2016 года полностью обескровленное тело 30-летней уроженки Киева правоохранители обнаружили в доме обвиняемого в Западном Голливуде. Смерть девушки наступила в результате травмы головы. Перед этим около трех дней жертва подвергалась изощренным пыткам, отмечали следователи. Лейбела задержали на месте преступления.За несколько недель до этого у пары родилась дочь. Вскоре после этого у пары произошла ссора, и украинка переехала к матери. К Лейбелу она пришла, чтобы поговорить.Обвинение на суде отметило, что убийство было совершено по лекалам эпизода, описанного в графическом романе "Синдром", над которым работал Лейбел. Прокуроры заявили, что смерть украинки была "очень медленной и мучительной".37-летнего Лейбела приговорили к пожизненному заключению без права обжалования. Его этапируют в тюрьму 26 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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