Сборная Испании установила несколько достижений в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Ирана, сообщает со ссылкой на Instat index.

Футболисты сборной Испании в матче против Ирана отдали 825 передач. Это самый высокий показатель на этом чемпионате мира. К этому лидерами по количеству передач были аргентинцы, в игре со сборной Исландии осуществили 798 пасов.

Также испанцы обновили рекорд по острым ремням (34), ранее удерживали немцы (31). Однако по количеству точных острых передач сборной Испании не удалось обойти Бундестим (15 против 17).

Напомним, что несмотря на такие достижения "Фурия Роха" победила Иран со скромным счетом 1:0.

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