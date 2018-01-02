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Понамарчук: Бродский стал гостем "Народного руху" как сын человека, поменявшего нам в туалете унитазы
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02.01.2018 12:43
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Бизнесмен Михаил Бродский в 2000-х годах был "любителем "Народного
руху", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского
государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Понамарчук: Вы
бы видели то здание! В нем, кстати, работал Дмитрий Ильич Ульянов
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com По его словам,
Бродский, который в 2006 году был членом политсовета партии
"Батьківщина", был "любителем "Руху"."Отец Бродского отремонтировал
нам здание на площади Победы, 37/122. Он был прорабом в каком-то
строительно-монтажном управлении. И Бродский стал гостем "Руху" как
сын человека, поменявшего нам в туалете унитазы", – рассказал
Понамарчук.Он добавил, что это было очень важной вещью."Делегация
за делегацией. Японцы, CNN. А вы бы видели то здание! В нем,
кстати, работал Дмитрий Ильич Ульянов (брат Владимира
Ленина. – ) в те еще времена. Представляете себе домик?
Очевидно, умышленно "Руху" его дали. Он был пропитан
мышьяком", – рассказал Понамарчук.Лидер "Народного руху
України" Вячеслав Чорновил был советским диссидентом, одним из
лидеров украинского национал-демократического освободительного
движения конца 80-х – 90-х годов XX века. Он погиб 25
марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Сразу после смерти
политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель
Чорновила – это несчастный случай.В августе 2014
года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила. В
феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили генерального
прокурора Юрия Луценко взять расследование гибели украинского
государственного деятеля под личный контроль.
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