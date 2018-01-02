Бизнесмен Михаил Бродский в 2000-х годах был "любителем "Народного руху", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Понамарчук: Вы бы видели то здание! В нем, кстати, работал Дмитрий Ильич Ульянов Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com По его словам, Бродский, который в 2006 году был членом политсовета партии "Батьківщина", был "любителем "Руху"."Отец Бродского отремонтировал нам здание на площади Победы, 37/122. Он был прорабом в каком-то строительно-монтажном управлении. И Бродский стал гостем "Руху" как сын человека, поменявшего нам в туалете унитазы", – рассказал Понамарчук.Он добавил, что это было очень важной вещью."Делегация за делегацией. Японцы, CNN. А вы бы видели то здание! В нем, кстати, работал Дмитрий Ильич Ульянов (брат Владимира Ленина. – ) в те еще времена. Представляете себе домик? Очевидно, умышленно "Руху" его дали. Он был пропитан мышьяком", – рассказал Понамарчук.Лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национал-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века. Он погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай.В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила. В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили генерального прокурора Юрия Луценко взять расследование гибели украинского государственного деятеля под личный контроль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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