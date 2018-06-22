В Одесской области объявили в розыск 16-летнюю Алину Задворную,передает со ссылкой на .

Девушка жительница села Правда Кодимского района. 20 июня вместе с другом 25-летним Вадимом Макогоном поехала на электропоезде в направлении Одессы и не вернулась. На связь с родителями девушка до сих пор не вышла. Об этом сообщили в отделе коммуникации области.

У Алины длинные русые волосы, зеленые глаза. Есть родинка на одном из пальцев правой ноги.

Была одета в джинсовые шорты, полосатую футболку с изображением девушки. При себе имела свидетельство о рождении, 200 гривен и кожаный рюкзак черного цвета.

Всех, кто видел или знает какую-то информацию о девушке, просят обратиться по телефонам: (048) 672-62-06, (068) 559-07-56, (097) 654-84-81 или 102.

В исчез 15-летний Артем Новиков. Последний раз парня видели в 06:00 на Центральном железнодорожном вокзале . Должен был поехать домой, но так и не появился.

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