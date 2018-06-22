|На Кубок мира привезли картонную копию фаната и потроллили его жену
|22.06.2018 05:19
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Болельщики из Мексики сделали картонную копию своего друга в полный рост и везде возят ее за собой,передает со ссылкой на .
Пятеро болельщиков сборной Мексики собирались поехать на ЧМ-2018 таким же составом, как ездили в Бразилию, однако одного из них не пустила жена.
Мексиканцы не растерялись и сделали картонную копию своего друга, написав на его футболке: "Моя жена меня не отпустила". Друзья берут с собой картонного Хавьера куда бы не пошли.
В стартовом матче Кубка мира мексиканцы обыграли Германию (1:0).
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