Болельщики из Мексики сделали картонную копию своего друга в полный рост и везде возят ее за собой,передает со ссылкой на .

Пятеро болельщиков сборной Мексики собирались поехать на ЧМ-2018 таким же составом, как ездили в Бразилию, однако одного из них не пустила жена.

Мексиканцы не растерялись и сделали картонную копию своего друга, написав на его футболке: "Моя жена меня не отпустила". Друзья берут с собой картонного Хавьера куда бы не пошли.

В стартовом матче Кубка мира мексиканцы обыграли Германию (1:0).

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