Мать крымского политзаключенного, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир"
Нури Примова Раиме, которая 20 июня объявила голодовку, опасается
за состояние своего здоровья. Интервью с 68-летней женщиной 21 июня
в Facebook опубликовало объединение "Крымская солидарность".
Женщина пояснила, что у нее больная печень, работает только одна
почка, камни в желчном пузыре. "Я не знаю, что сейчас мне делать.
Примова не планирует отказываться от голодовки Скриншот: Крымская
солидарность / Facebook Женщина пытается добиться, чтобы ее
сына включили в списки по обмену.7 сентября 2016
года Северо-Кавказский окружной военный суд в
Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Примова к пяти годам
колонии общего режима за участие в запрещенной в РФ
организации "Хизб ут-Тахрир". В рамках украинского
законодательства исламское политическое
объединение является легальной организацией. видео
Видео:
Крымская солидарность / Facebook
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