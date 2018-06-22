Мать крымского политзаключенного, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раиме, которая 20 июня объявила голодовку, опасается за состояние своего здоровья. Интервью с 68-летней женщиной 21 июня в Facebook опубликовало объединение "Крымская солидарность". Женщина пояснила, что у нее больная печень, работает только одна почка, камни в желчном пузыре. "Я не знаю, что сейчас мне делать. Примова не планирует отказываться от голодовки Скриншот: Крымская солидарность / Facebook Женщина пытается добиться, чтобы ее сына включили в списки по обмену.7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Примова к пяти годам колонии общего режима за участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". В рамках украинского законодательства исламское политическое объединение является легальной организацией. видео Видео: Крымская солидарность / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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