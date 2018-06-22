На подконтрольном Григорию Суркису "Запорожьеоблэнерго" бунтуют работники: они уже шесть месяцев не получают зарплату. В столь плачевном положении облэнерго оказалось из-за схемы "Енергомережа", в результате которой "Запорожьеоблэнерго" задолжало энергорынку более 900 млн грн,передает со ссылкой на .

На предприятии введен "нулевой алгоритм", что означает все собранные с потребителей средства отправляются в , без отделения части средств на текущие нужды предприятия, в том числе зарплатный фонд.

"Зарплата нужна была еще вчера, дома семьи, дома дети, следовательно с каждым днем увольняются все больше людей, говорит руководитель профкома Елена . Вакантных мест по состоянию на 1 мая у нас было 1478, а уволенных в прошлом году 1078, а в этом 554. То есть уволились 1632 человека. Значит, на место уволенных пришли только 150 человек. Поэтому говорить о полноценной работе нельзя: каждый работает за двоих, за троих".

Напомним, несмотря на то, что 60% акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежат государству, 26% уставного фонда компании записаны на компанию Lex Perfecta Limited, принадлежащую братьям-олигархам Григорию и Игорю Суркисам.

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