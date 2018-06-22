|Лобода через місяць після пологів показала свою фігуру
|22.06.2018 05:45
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Світлана Лобода опублікувала нові фото в соціальній мережі Інстаграм, на яких помітна її осина талія і не менш худі ноги. Прихильники в захваті від такого вигляду свого кумира:
"Ніби й не народжували. Ідеальна", "Як після пологів можна бути такою гарною і худенькою", "Молодець)) шикарна жінка))", - пишуть підписники під фото.
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