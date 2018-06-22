В Рубежном Луганской области второй случай дифтерии...
О необходимости привить детей даже писать не буду - кто хотел
услышал. Кто не услышал - естественный отбор вам в
помощь.
Еще раз обращаю внимание: ВЗРОСЛЫЕ должны прививаться от дифтерии
каждые 10 лет. То что было с вами в детстве - не считается.
10 ответов на вопросы про вакцинацию взрослых от дифтерии
1. Вакцины для детей и взрослых — разные. Во «взрослых» вакцинах
доза (количество вещества, что должно вызвать иммунитет) меньше —
как правило, в два раза. Ими прививают не только взрослых, но и
детей «не совсем раннего возраста» — некоторые вакцины, например
АДС-М, применяют для иммунизации людей старше 7 лет, другие,
например «Бустрикс», — старше 4 лет.
2. Буква «М» в названии вакцины АДС-М как раз и указывает на то,
что в ней содержится уменьшенная доза. А еще возможны такие
написания: «DT» — вакцина от дифтерии и столбняка, «Td» — маленькая
буква «d» в названии означает в два раза уменьшенную дозу.
3. Вакцины для взрослых «только от дифтерии» на практике не
применяются. Реально используются либо дифтерия+столбняк (DT), либо
дифтерия+столбняк+коклюш (DTP).
4. Как надо прививать взрослых от дифтерии по правилам? Вот так:
начинают в детстве — 3 дозы в первый год жизни, по 1 дозе в 1,5
года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет — в 26, 36, 46 и т. д.
5. Ученые только мира продолжают спорить, и предмет спора
выглядит так: «каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и
столбняка или все-таки каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии,
столбняка и коклюша?». Вопрос о целесообразности вакцинации от
дифтерии раз в 10 лет не стоит в принципе — надо, надо
однозначно!
6. Совет: если у вас есть возможность купить вакцину для
взрослых с коклюшным компонентом — настоятельно рекомендую
привиться и от коклюша, особенно если в ближайшие годы вы
планируете заводить детей. Вакцины для профилактики коклюша бывают
цельноклеточные и дополнительно очищенные, т. н. «ацеллюлярные».
После возраста 7 лет рекомендуется применять только ацеллюлярные
вакцины. Про буквы: «DTР» — вакцина от дифтерии, столбняка и
коклюша; «DTаР» — вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но
коклюш ацеллюлярный; «Tdap» — вакцина для взрослых от дифтерии,
столбняка и коклюша, коклюш ацеллюлярный, уменьшенная доза коклюша
и дифтерии — оптимальный вариант, рекомендуемый читателям старше 7
лет (из того, что есть на рынке, этому сочетанию букв соответствуют
«Boostrix» и «Adacel»).
7. Вопрос: «Что делать, если правильно привиты в детстве, но
пропустили необходимые вакцинации (в 26, 36, 46 и т.д.)?» Ответ:
получить 1 дозу вакцины вне зависимости от того, 36 вам или 56
лет.
8. Вопрос: «Что делать, если в детстве не прививались, или
привиты неправильно, или не знаем — привиты или нет?» Ответ:
получить три дозы — сначала первая доза, через месяц — вторая,
через 6 месяцев после второй — третья.
9. Дополнительная вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка
обязательна для беременных. То есть вопрос не в том, «можно ли
беременным»! Именно беременным нужно в первую очередь!
10. Комбинированная вакцина (дифтерия+столбняк+коклюш — Tdap)
вводится однократно при каждой беременности во 2-м или 3-м
триместре (оптимально — на сроке 26–37 недель). В любом случае
вакцинацию следует завершить не менее чем за 2 недели до
предполагаемой даты родов.