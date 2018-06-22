Люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, чем те, кто эти устройства не использует, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Каждый пятый подросток в Украине является потребителем электронных сигарет Фото: pixabay.com По ее словам, до сих пор нет убедительных свидетельств, что переход на вейп, даже для курильщика со стажем, можно считать "действительно удачным решением".Супрун напомнила об исследованиях, которые указывают, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, чем те, кто эти устройства не использует."К тому же, это способствует возникновению нового, так называемого дуального (двойного) стиля курения, то есть потребления электронных и обычных сигарет одновременно", – уточнила глава Минздрава.Чиновница сообщила, что почти каждый пятый подросток в Украине является потребителем электронных сигарет, а их пассивное курение опасно для беременных женщин и детей."Не ищите легких путей бросить курить. Лучший способ сделать это – отказаться от курения вообще", – резюмировала Супрун. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2106508469633709 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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