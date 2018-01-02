Мы продолжим наблюдать как старательно Запад гробит прозападную элиту в России, подрубая её экспортно-ориентированную базу, закрывая для неё финансовые рынки и категорически не понимая, что убивая эту элиту, он своими руками замещает её на другую, более самодостаточную, полностью ориентированную на внутренний, восточный, южный... одним словом на какой угодно, но только не на западный рынок и, соответственно, не на западную модель развития.

Мы продолжим наблюдать, как 5я колонна РФ, подпевая Западу, старательно обваливает российскую экономику откровенным саботажем любых попыток реиндустриализации, реобразования, восстановления финансовой, и что еще важнее - идеологической независимости. Все эти «Стены Покаяния», «Ельцин-центры», «Мальчики-коли-из-бундестага» и прочие камлания на тему «Кайся, Иван!» будут продолжаться, но приведут они к прямо противоположному результату.

Как и «наши западные партнеры» 5я колонна, делая своё дело, даже не замечает, что она таким образом постепенно готовит основу для перехода российской экономики в мобилизационный режим, в котором 5я колонна первой будет сметена уже физически.

Мы продолжим наблюдать, как англосаксы по обе стороны Атлантики, старательно валя Китай и Россию, будут одновременно пожирать друг друга, потому что "Боливар не выдержит двоих" и "Ничего личного, только бизнес". Причем, отрывая друг от друга куски пожирнее, они, сами того не замечая, будут постепенно готовить почву для перехода цивилизации в принципиально другой, более безопасный режим взаимодействия частных лиц, корпораций, территорий. Потому что инстинкт самосохранения - как не крути - базовый инстинкт. И если современная – наглосаксонская система взаимоотношений его игнорирует, то тем хуже для системы.

Игнорирование объективной реальности прозападными силами - это вообще самый модный тренд всей эры Рыб. Ввязываясь в войну на истощение, Запад, уже который раз отказывается учитывать громадный запас возможностей снижения уровня жизни на Востоке. Ему, Западу, всё время кажется, что стоит нарушить подвоз туалетной бумаги, и Восток капитулирует... И ведь столько столетий ему наглядно демонстрируют, что таким образом они могут добиться только капитуляции прозападной элиты, слив которой обеспечивает тактическое преимущество, за которым традиционно следует стратегическое поражение.

В рамках этой парадигмы, мы конечно увидим, как под радостные вопли баксолюбов и какунихачух валится нынешняя российския элита (которую они ассоциируют с Россией). А потом мы увидим их ошарашенные физиономии, когда они увидят, что за элита придет на смены нынешней, хотя о чем то пытающейся с ними договориться. И те из них, кто уцелеет, будут рвать на себе волосы, с тоской вспоминая про доброго и демократичного Путина, при котором открыто разрешалось писать и говорить про "гадкую рашку" и "противный рузке мир".

Либеральная революция будет продолжена.

Есть у революции начало, нет у революции конца! Вот щас выборы - щас понесется вскачь! Мосты, почта, телеграф... или сегодня все по-другому - твиттер, ЖЖ, Виза. Стоит все это захватить и ненавистный "рэжим" сдаССя! А чего ему еще остается то режиму? Без твиттера и Визы разве ж можно жить то? Вам каждый фермер скажет, что не получится!

Нам ведь что главное? Чтоб к рулю подпустили! А там мы ка-а-а-ак повернем!!! Кстати, а куда повернем то? Вот постоянно скачущий майдан скандировалл, постоянно подпрыгивая; "Нам, главное, чтобы панду геть, а остальное все САМО наладится!" Ну и как наладилось? Результатом удовлетворены?

Или есть какой то секрет у Леши Навального, какая то соединение из букв и цифр, произнеся которую, за хлеб насущный можно не беспокоиться? Так вы хотя бы намекните, господа-товарищи революционеры! Дедушка Ленин честно сказал: "Землю-крестьянам, заводы - рабочим, море-морякам, горы - горнякам" Нам бы, - сказал, - это бы все у буржуев забрать только... И тогда начнется... И честно забрал.... правда рабочим-крестьянам так и не отдал, но идея то была неплохая - за неё все и топили. А какая у вас идея, господа путиноборцы?

Или, если уж совсем цинично - на второй день после Великой навальной революции - чем кормить народ будете? Или это он вас кормить должен? Так он и так это делает.... Или просто вам мало? Народ тупой? Неправильный? Так его всегда поменять можно, просто сев в самолет. Поверьте, это значительно проще, чем менять народ на другой по месту жительства этого народа. Не верите - спросите у Гитлера, Троцкого и Наполеона..

Ну так как? Все равно в атаку? Вот так вот - цепи встать, штыки примкнуть и на Кремль? Во имя чего, потом разберемся? Ну-ну... Жаль, что я не психолог. Уже бы накатал диссертацию на тему: "Логика, как рудимент мышления и освобождение от нее постсоветского общества". Образец избавления от этого рудимента – конечно же Укрия.

Вот прочел последнюю версию укроперемоги - очень бодрит:

«Главный итог майданореволюции - теперь украинцы получили, наконец то, возможность поработать всласть!...» В том смысле, что все предыдущие века им этого не давали делать русские. Особенно, сцуко, за руки держал Путин, который в этом деле переплюнул Сталина и Берию... Но теперь то наконец то эта преграда ликвидирована и работать можно начинать... Я сказал можно уже... Эй! Работать!!... Арбайт... Травайе... Ю маст уорк... нау!!!! Ну... одним словом - с практикой этого утверждения пока не очень, но теория смотрится более чем солидно.

С нетерпением жду следующие перлы о том, что еще не давал делать Путин свободным и демократическим каклам и креаклам.

Одним словом – в наступающем году, также как и в прошлом, «нашим западным партнерам» и их неутомимым помощникам в тылу России, главное – не мешать. Они своими действиями поставили под сомнение само существование гражданского общества и вообще – нации, после чего включился общественный бессознательный инстинкт самосохранения, который всегда включался, когда край - и тогда, появлялись, как будто не от мира сего, Радонежский и Донской, Минин и Пожарский, и те герои ХХ столетия, за добрые имена которых идет сегодня такая ожесточенная битва.

Они и сегодня на нас смотрят. И мы не имеем права проиграть. Мы просто обречены на Победу. С Новым годом! Поехали!

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