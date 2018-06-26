В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что число мигрантов, нуждающихся в переселении в третьи страны, достигнет в 2019 году около 1,4 миллионов человек, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что уже третий год подряд большинство из них составляют выходцы из Сирии. Их в общей сложности порядка 600 тысяч человек.

По данным источника, значительную часть переселенцев будут составлять также жители Африки, в первую очередь Демократической Республики Конго (163 тыс.).

Кроме этого, в Европе количество мигрантов, нуждающихся в передислокации, увеличится на 40%

Как сообщал svodka.net ранее, правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами несмотря на сигналы бедствия.

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