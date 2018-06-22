В связи с созданием Высшего антикоррупционного суда народные депутаты планируют внести в закон "О судоустройстве и статусе судей" поправку о необходимости изменения состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом рассказал первый заместитель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает со ссылкой на .

"Закон о статусе судей мы только что приняли. У нас есть две недели на внесение поправок", - рассказал Емец.

Депутат пояснил, что две поправки к закону "О судоустройстве" будут влиять на процесс запуска Высшего антикоррупционного суда. В частности, планируется предложить парламенту изменить состав высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая будет принимать участие в конкурсном отборе кандидатов на должности судей.

"Первый вопрос касается изменения состава Высшей квалификационной комиссии судей. Тот состав ВККС, который есть сейчас - не может проводить конкурс в антикоррупционное суда за то качество и те замечания, которые есть к ВККС относительно проведения предыдущих конкурсов", - рассказал Емец.

Член профильного комитета также подчеркнул, что в составе коллегии Высшего антикоррупционного суда не должно быть судьи-наблюдателя.

"В законе записано, что в составе коллегии судей обязательного должен быть пятилетний судья (с опытом работы судьей не менее 5 лет, - ред.). Это некий формат "смотрящего" за судьями. Если мы говорим, чтобы ВККС должным образом выполняет свою работу, то там не должно быть судей, которые не знают как написать решение. Ведь во время сдачи экзаменов кандидаты продемонстрируют, что имеют правовые навыки и довольно осведомлены. Не нужен какой-то советчик с 5-летним опытом. Это выглядит как план завести "смотрящего" из судебной системы", - добавил он.

Напомним, 21 июня 2018 года парламент принял за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

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