В 2017 году в Украине задержали 9678 нелегалов, рассказали в Государственной миграционной службе. В этом году 305 мигрантов попросили о статусе беженца Фото: dmsu.gov.ua В 2017-м за целый год эта цифра составляла 9678 человек, в 2016-м – 6390 человек, в 2015-м – 5111 человек, в 2014-м – 3518 человек.С начала года 305 человек обратились с заявлениями о признании беженцами. Ходатайства 23-х одобрили.В 2017 году о статусе беженца просил 771 человек, получили такой статус – 95.Чаще только о дополнительной защите просили граждане Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Вьетнама, Армении, Гвинеи и Грузии.По данным ООН, число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире составляет около 68 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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