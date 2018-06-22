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В Украине с начала 2018 года выявили более 4 тыс. нелегальных мигрантов
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22.06.2018 06:16
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В 2017 году в Украине задержали 9678 нелегалов, рассказали в
Государственной миграционной службе. В этом году 305 мигрантов
попросили о статусе беженца Фото: dmsu.gov.ua В 2017-м за целый год
эта цифра составляла 9678 человек, в 2016-м – 6390 человек, в
2015-м – 5111 человек, в 2014-м – 3518 человек.С начала
года 305 человек обратились с заявлениями о признании беженцами.
Ходатайства 23-х одобрили.В 2017 году о статусе беженца просил 771
человек, получили такой статус – 95.Чаще только о
дополнительной защите просили граждане Азербайджана, Алжира,
Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Вьетнама, Армении, Гвинеи и
Грузии.По данным ООН, число беженцев и внутренне перемещенных лиц в
мире составляет около 68 млн человек.
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